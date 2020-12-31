31.12.2020 - 12:47 | | DHA
Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cansu Ulutaş (22) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Vedat Aktaş yönetimindeki 16 KCL 67 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu Ulutaş'a çarptı. Ulutaş, kazada yaralandı. Cansu Ulutaş'ın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ile esnaf ilk müdahaleyi yaptı.
Ulutaş, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.