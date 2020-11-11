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11.11.2020 - 16:26 | | DHA

Otomobilin ezdiği köpeği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tedavi ediyor

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde bir akaryakıt istasyonunda otomobil tarafından ezilen iki köpekten birisi hayatını kaybederken, diğer köpek ise ağır yaralandı. Yaralanan köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Otomobilin ezdiği köpeği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tedavi ediyor

Balıkesir’in Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde bir otomobil, istasyondan ayrılırken yerde yatmakta olan iki köpeğin üzerinden geçti. Köpeklerden birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer köpek ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ovaköy Hayvan Barınağı’nda veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, arka bacağında kırık tespit edilen köpeğin ameliyat edilerek yeninden eski sağlığına kavuşturulacağını söyledi.

Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. Olayla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince gerekli tespitin yapıldığı, ilgili şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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