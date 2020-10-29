Otomobilin ses sisteminden uyuşturucu çıkmıştı! 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Adana’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Polis kontrol noktasında durdurulan araçlar, özel eğitimli narkotik köpeği 'Tunga' ile arandı. Bir otomobilde yapılan aramalarda Tunga, arka koltuğa tepki verdi. Detaylı aramada, aracın arka koltuğundaki ses sisteminin içerisine zulalanmış 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Bilal Akan ve yanında bulunan Serdar Korkmaz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.