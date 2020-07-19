MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı
ABONE OL
19.07.2020 - 23:56 | | AA

Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Konya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Konya-Hadim kara yolunun 70. kilometresinde saat 21.30 sıralarında Mustafa Alkan (44) yönetimindeki 42 DPA 71 plakalı araç kontrolünü kaybederek devrildikten sonra karşı yönden gelen Mustafa Kaya idaresindeki otomobille çarpıştı. Her iki otomobil de kazanın etkisiyle 40 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Diğer araç sürücülerinin kazayı ihbar etmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki sürücüyü de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Bakan Koca'dan, Başakşehir ve Trabzon taraftarına çağrı

Bakan Koca'dan, Başakşehir ve Trabzon taraftarına çağrı

Sıradaki Haber