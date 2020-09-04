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04.09.2020 - 17:43 | | DHA

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çarşamba-Salıpazarı yolu Muşçalı mevkisinde meydana geldi. Çarşamba'dan Salıpazarı yönüne giden Dursun Şener (77), yönetimindeki 55 BG 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Keleş'in (39) kullandığı 55 BA 203 plakalı otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Şener’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat Keleş ve araçta bulunan eşi Nuriye Keleş (37), çocukları Nihal Keleş (8), Sahra Keleş (6) ile Hayrunisa Keleş (9) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

 

 

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