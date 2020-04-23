Otorite Ne Demek? Otorite Boşluğu Ve Otorite Kurmak Nedir?

Otorite kelimesi Fransızca bir kelimedir. Bu sebeple Fransızcadan dilimize girmiştir. Otorite kelimesi pek çok manada kullanılmaktadır. Kelime kökeni itibariyle emir verme yetkisi anlamında kullanılmaktadır.

Otorite Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Otorite kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Otorite kelimesinin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

- Felsefe, Psikoloji bakımından otorite kelimesi yasak etme, yaptırma, itaat etme hakkı veya gücü anlamına gelir.

- Tarih terimi bakımından buyurma, yönetme gücü anlamına gelmektedir.

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi terimi olarak toplumun sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak kurumsallaşmış güç kullanımı ve üstün olarak kabul edilen kimse demektir.

- Spor terimi olarak otorite çalışmalarıyla kabul ettiren kimse anlamında kullanılır.

Otorite Boşluğu ve Otorite Kurmak Nedir?

Otorite kurmak veya otoriteyi sağlamak kelimelerinin anlamı yetkiyi kurmak ve yetkiyi sağlamak demektir. Otorite boşluğu ise bir toplumda yetkinin kurulamaması ve sağlanamaması anlamında kullanılır.