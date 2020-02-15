MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar
ABONE OL
15.02.2020 - 17:45 | | DHA

Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Kaza öğle saatlerinde, Sakarya D-100 Karayolu'nun Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhan Dağ idaresindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında, kırmızı yanması üzerine duran İrfan Kuşbacak idaresindeki 59 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Orhan Dağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dağ ile hafif yaralanan İrfan Kuşbacak, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Milliyet'te Günün Özeti 15 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

    Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    İşte gıda terörü listesi

    İşte gıda terörü listesi

    Sıradaki Haber