Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Kaza öğle saatlerinde, Sakarya D-100 Karayolu'nun Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhan Dağ idaresindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında, kırmızı yanması üzerine duran İrfan Kuşbacak idaresindeki 59 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Orhan Dağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dağ ile hafif yaralanan İrfan Kuşbacak, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.