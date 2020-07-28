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28.07.2020 - 01:37 | | İHA

Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu! Yola çıktılar

Kurban Bayramı tatili için erkenden yola çıkanlar TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Ankara yönüne gidenler akıcı bir yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan yola çıkan ve Anadolu’ya gidenler yolda yoğunluk oluştururken akıcı bir trafik yaşanıyor.

Yetkililer sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını ve kurallara uymalarını istediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kabine toplantısında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı.
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