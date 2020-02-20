20.02.2020 - 12:38 | | AA
Otoyolda parke yüklü TIR alev alev yandı!
Adana'da otoyolda parke yüklü TIR’da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kadir Demir yönetimindeki parke yüklü 33 BYC 51 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda motor kısmından alev aldı.
Sürücü Demir durumu itfaiyeye bildirirken, bu arada alevler TIR’ın dorsesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, TIR’ın tamamını saran yangını söndürdü.
Yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan otoyol yeniden trafiğe açıldı.
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