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20.02.2020 - 12:38 | | AA

Otoyolda parke yüklü TIR alev alev yandı!

Adana'da otoyolda parke yüklü TIR’da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolda parke yüklü TIR alev alev yandı!

Kadir Demir yönetimindeki parke yüklü 33 BYC 51 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda motor kısmından alev aldı.

Sürücü Demir durumu itfaiyeye bildirirken, bu arada alevler TIR’ın dorsesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, TIR’ın tamamını saran  yangını söndürdü.

Yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre  ulaşıma kapatılan otoyol yeniden trafiğe açıldı.

 

 

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