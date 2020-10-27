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27.10.2020 - 15:37 | | DHA

Otoyolda şok görüntü! İki araç köprüaltında buluştu

Mersin'de, Doğu ve Güneydoğu illerinden getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan uyuşturucu satıcıları, drone ile yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 132 kilo esrar ele geçirildi.

Otoyolda şok görüntü! İki araç köprüaltında buluştu
Otoyolda uyuşturucu nakli dronela görüntülendi
Otoyolda uyuşturucu nakli dronela görüntülendi
Otoyolda uyuşturucu nakli dronela görüntülendi
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma yaparak uyuşturucu satıcılarının kimliğini belirleyip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle takibe başladı. Takip sırasında drone kullanan ekipler, Tarsus ilçesinde otoyolda uyuşturucu maddelerin başka araçlara nakledilmesini de görüntüledi. Takip çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Tarsus ilçesindeki şüphelilerin 2 ayrı adresine baskın yaptı. Narkotik köpeği ‘Börü'nün de görev aldığı baskınlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 paket halinde 132 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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