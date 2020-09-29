Öykü başka hastalara umut oluyor

Yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için risk grubunda yer alan Öykü Arin’in ilik savaşı hâlâ devam ediyor. Küçük kıza Antalya’da 3 ayda bir intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulanıyor. Öykü Arin için kök hücre bağışı yapanlar, başkalarına da umut oluyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, kampanya kapsamında son bir ayda ilik nakli bekleyen dört hastayla eşleşme gerçekleştiğini açıkladı. Yazıcı, “Donör olan Batuhan Köksal, Fırat Önen, Haden Öz ve Fatma Keskin Akman başka hastalarla eşleşerek onlara hayat verdiler” dedi. l ASLI DURAN DHA