29.09.2020 - 07:00 |
Öykü başka hastalara umut oluyor
İzmir’de 2 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve babasının yüzde 98.5 uyumlu iliğiyle hayata tutunan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kampanyaya kök hücre bağışında bulunan binlerce kişiden, son 1 ayda 4 eşleşme gerçekleşti.
Yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için risk grubunda yer alan Öykü Arin’in ilik savaşı hâlâ devam ediyor. Küçük kıza Antalya’da 3 ayda bir intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulanıyor. Öykü Arin için kök hücre bağışı yapanlar, başkalarına da umut oluyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, kampanya kapsamında son bir ayda ilik nakli bekleyen dört hastayla eşleşme gerçekleştiğini açıkladı. Yazıcı, “Donör olan Batuhan Köksal, Fırat Önen, Haden Öz ve Fatma Keskin Akman başka hastalarla eşleşerek onlara hayat verdiler” dedi. l ASLI DURAN DHA
Bünyamin Sürmeli'den İstanbul için yağış uyarısıKentin birçok noktasında şiddetli yağış ve dolu yağışı meydana geldi, yağışlar ne kadar devam edecek? CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli son gelişmeleri değerlendirdi. Bünyamin Sürmeli, "Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde" dedi.