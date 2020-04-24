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24.04.2020 - 16:30 |

Oysaki Nasıl Yazılır? Oysa Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Oy Sa Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Günlük hayatımızda birleşik sözcüklerin yazımında pek çok doğru bilinen yanlışlarımız bulunuyor. Bu hatalar Türkçenin doğru kullanımını olumsuz etkiliyor. Çokça yanlış kullanılan kelimelerden biri de oysaki olmaktadır. Oysaki doğru yazımı nedir? TDK sözlüğünde nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı kullanılır? Eş anlamlı kelimeleri var mıdır? İşte detaylar.

Oysaki Nasıl Yazılır? Oysa Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Oy Sa Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı

En doğru yazılış Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alıyor. Öğrenciler ödev yaparken, sosyal yaşamda mesaj yazarken ya da bir paylaşımda bulunurken kelimenin doğru yazılışını araştırabiliyoruz. Oysaki kelimesi en çok yanlış kullanımlar arasında yer alıyor.

Oysaki Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Oysaki kelimesi TDK sözlüğüne göre birleşik yazılmalıdır. Ki ekinin kullanım alanları yazı dilinde çokça karıştırılır. Oysaki kelimesi de bu nedenle yanlış kullanılabiliyor.

Oysaki Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Oysaki kelimesinin cümle içinde doğru kullanımı şu şekilde olmalıdır.

 “ Oysaki sen beni yanlış anlamışsın.” --> Doğru kullanım

 “ Senin doğru söylediğini sanmıştım. Oysa ki yanılmışım.” --> Yanlış kullanım

Oysaki Nedir?

Oysakİ bağlaç olarak kullanılan bir kelimedir. Bilmem ki, kaldı ki, demek ki anlamlarında cümle içinde yer alır.

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