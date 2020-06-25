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25.06.2020 - 09:17 | | İHA

Oyun oynarken ayağını kapıya sıkıştırdı!

İstanbul Kartal Yakacık'ta, oyun oynarken ayağını kapının demirliklerine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Oyun oynarken ayağını kapıya sıkıştırdı!

Olay, öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı.

 

 

Dikkat çeken uyarı: Kene saldırıları ve vakalar artacakSon dakika haberine göre Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, iki konaklı kenelerin açıklıklarını gidermek ve ikinci gömleklerini değiştirmek için Ağustos ayına yakın dönemlerde kan emmeye başlayacaklarını belirterek, kenelerin saldırıya geçeceklerini ve vaka sayılarında artış yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
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