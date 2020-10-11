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11.10.2020 - 14:22 | | DHA

Oyun oynarken kaybolan iki çocuk 3 saatte bulundu!

Eskişehir'de evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki 2 çocuk, polis ekiplerince 3 saatte bulunarak ailelerine teslim edildi.

Oyun oynarken kaybolan iki çocuk 3 saatte bulundu!

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında 8 yaşındaki M.A.K. ve U.T.Ö., evlerinin önünde oyun oynarken fark etmeden uzaklaştı. Aileler çevrede yaptıkları aramada çocuklarını bulamayınca polisi arayıp, kayıp başvurusunda bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Emek Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına çok sayıda polis ekibi katılırken, mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Oyun oynarken kaybolan iki çocuk 3 saatte bulundu

SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN KUTUYA SIĞINMIŞLAR

Çocukların Emek Mahallesi’nden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gökmeydan Mahallesi’ne gittikleri belirlendi. Bu mahallede yoğunlaşan arama çalışmalarında 8 yaşındaki 2 çocuk kaybolmalarından 3 saat sonra Aydın Arat Parkı içerisinde soğuk havadan korunmak için yolda buldukları bir kutuya sığınmış halde bulundu. Çocukların oyun oynarken evlerinden uzaklaştıkları ve daha sonra da yollarını kaybettikleri belirlendi. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

 

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