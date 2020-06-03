Oyuncu Gamze Topuz'a büyük şok! 'Dehşet içindeyim'

Oyuncu Gamze Topuz, geçen cuma akşamı 22.00 sıralarında, çalıştığı televizyon kanalından İstanbul Çengelköy’deki evine geldi. Bahçeden evine girmek istediği sırada, ayağına sert bir cisim takıldı. Eğilip baktığında bir kemik gördü. Bahçenin ışıklarını açtığında büyük bir korkuya kapıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre bir hayvana ait kemiğe çiviler çakılarak öldürme düzeneği yapılmıştı. Evde beslediği 7 yaşındaki ‘Cango’ ve ünlü yarış atı Bold Pilot’ın adını verdiği 6 aylık köpeğinin hedef alındığı açıktı. Polis eve gelerek çivili kemiği inceledi ve bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

‘DEHŞET İÇERİSİNDEYİM’

Bold Pilot’ı koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını beslerken Kavacık’ta bulduğunu söyleyen Topuz, “Cango çok sessiz sakin bir köpek. Kim neden rahatsız olmuş olabilir anlam veremiyorum. Bold Pilot’ta çok uyumlu ve etrafa hiç zarar veren bir köpek değil. Bunu kim, neden yapmak ister aklım almıyor. Dehşet içindeyim” dedi.

Mecliste çıkması beklenen Hayvan Hakları Yasası’nın çok önemli olduğunu söyleyen Topuz, “Sokak ve evcil hayvanlarımızın maruz kaldığı işkence, şiddet ve zulmün karşılığı para cezası olmamalı. Bu kesinlikle yeterli değil. Daha etkili, caydırıcı cezalarla, tüm hayvanların hakları yasa ile güvence altına alınmalıdır” diyerek, yasanın gecikmeden hayata geçmesini istedi.