Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu son günlerde en çok araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aralık ayındanda itibaren yeniden uygulamaya koyulan koronavirüs yasakları kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sabah 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ve hafta sonları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar 56 saat süre ile kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Yasakların ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre seyahat şartları belirlendi. İşte o detaylar...

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

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