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03.09.2020 - 11:54 |

Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik adayları 16 Ağustos'ta sınava girdiler. Binlerce kişinin sonuç tarihi yaklaştıkça heyecanı da arıyor. Şu sıralar sıklıkla Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu soruluyor.

Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik eğitimi alan adaylar 16 Ağustos'ta sınava girdiler. 18 Ağustos'ta soru ve cevaplar yayımlandı ve adaylar sonuçlar hakkında az çok fikir edindiler. Şimdi net sonuçlar beklenirken Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları takvime göre 4 Eylül Cuma günü açıklanacak. Fakat saate ilikin bir açıklama yapılmış değil.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

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