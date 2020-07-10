Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG 87. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 63. Yenileme epğitim sınavlarının ardından 23 Haziran tarihinde sınav soru ve cevapları adayların erişimine açılmıştı. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sınava katılım sağlayan onlarca aday Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. yenileme eğitim sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. yenileme eğitim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının 10 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, Güvenlik kodu girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

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