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10.07.2020 - 14:03 |

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG 87. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. yenileme eğitim sınavının 21 Haziran tarihinde yapılmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Sınava katılım sağlayan onlarca aday şimdilerde Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. yenileme eğitim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte sorgulama ekranı

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG 87. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 63. Yenileme epğitim sınavlarının ardından 23 Haziran tarihinde sınav soru ve cevapları adayların erişimine açılmıştı. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sınava katılım sağlayan onlarca aday Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. yenileme eğitim sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. yenileme eğitim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının 10 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, Güvenlik kodu girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Prens Charles'ın ziyaretinde korkutan anlar... Yere yığıldı!Galler Prensi Charles, İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında merkezdeki personellerle de görüşen Prens, görevlilerden biriyle konuştuğu sırada kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşadı. Prensin konuştuğu personel bir anda yere yığıldı, o sırada kameralar kayıttaydı.
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