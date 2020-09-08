Özel halk otobüslerinde ücretsiz taşımama kararı

TÖHOB’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de hiçbir özel sektöre ücretsiz hizmet yaptırılmadığı belirtilerek, “Gelir gider dengesini esnaflarımızın sağlaması mümkün değildir” denildi. Serbest ulaşım kartlarının kullanımında ciddi suistimaller tespit edildiği öne sürülen açıklamada, ücretsiz taşımacılığın, “sosyolojik olarak yaşlıya ve engelliye olan saygıyı bitirdiği”, diğer yolcuların yaşlılara ve “gerçek engellilere” yer vermedikleri savunuldu. Uygulamanın çok adil olmadığı ifade edilen açıklamada, devletten biniş başına ücret istendiği, polis dahil her ücretsiz binişin bedelinin tıpkı demir yolları ve deniz yollarında olduğu gibi ödenmesi gerektiği bildirildi.