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23.02.2021 - 07:00 |

'Özel hastanelerde de aşı yaptırılabilir'

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Reşat Bahat, vatandaşların Kovid-19 aşılarını özel hastanelerde de yaptırabildiğini vurgulayarak, “Aile Sağlığı Merkezleri’ne gitmek zorunda değiller. Özel hastanelere de gidip aşıyı ücretsiz yaptırabilirler. Burada aşıyı hak ediyor olmak yetiyor” dedi.

'Özel hastanelerde de aşı yaptırılabilir'
AYKUT YILMAZ Ankara

 

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’de 5 milyon 939 bin 840’ı birinci doz, 1 milyon 129 bin 261’i ikinci doz olmak üzere toplamda 7 milyon 69 bin 101 kişi aşılandı. Vatandaşların aşı olmak için ağırlıklı olarak Aile Sağlığı Merkezleri’ni (ASM) tercih etmesi buralarda yoğunluğa yol açarken, özel ve kamuya ait hastanelerden de hafta içi mesai saatlerinin yanı sıra hafta sonları ve mesai saatleri dışında da randevu alınarak aşılar yaptırılabiliyor.

Özel hastanelerde de aşı yaptırılabilir

‘Aşı odalarımız var’

Milliyet’e konuşan OHSAD Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerde de aşılama çalışmasının yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Herkes belirli personelini bu aşılama için ayırdı. Ancak henüz aşılar 65 yaş üstüne yapılabildiği için böyle yoğunluk yaratabilecek bir şey yok. Planlamamızı yaptık. Yeterli aşı gelirse muhtemelen Sayın Bakan’ın da dediği gibi 40 günde Türkiye’yi aşılarız. Şu anda bizde de aşılamalar oluyor. Her hastanenin ayırdığı aşı odaları var. Randevu alıyor vatandaş. Sağlık müdürlüklerinin bize ilettiği aşılar var. Onları randevu alan vatandaşa yapıyoruz. Aile Sağlığı Merkezleri’ne gitmek zorunda değiller. Özel hastanelere de gidip aşıyı ücretsiz yaptırabilirler. Burada aşıyı hak ediyor olmak yeterli. Hak edip etmediğinizi zaten randevu alırken sistem söylüyor. Sizin sıranız geldi ya da gelmedi diye uyarıyor. Sıra geldiyse özel hastanelerden de randevu alabiliyorlar. Özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler var. O kriterlere uygun herkes bu aşıları yapmak zorunda.”

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