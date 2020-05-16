Özel okul ücretleri iade edilecek mi? Özel okul ücretleri ödenecek mi?

Özel okul ücretleri iade edilecek mi? sorusunun cevapları merak ediliyor. Dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle birçok tedbir alındı. Önlemlerden biri ise yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçilmesi oldu. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesiyle birlikte özel okul ücretleri gündeme geldi. Peki özel okul ücretleri ödenecek mi?

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; Önceki gün özel öğretim kurumları derneklerinden ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, servis ve yemek hizmetleri için alınan ücretlerin, muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak iade veya mahsup edileceği duyuruldu.



Uzaktan eğitim sürecinin başladığı tarihten itibaren öğretmenlerin ve diğer eğitim personellerinin büyük fedakârlıkla çalıştıklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özel okullarımız, çeşitli uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını da kullanarak birçok alternatif uygulamayı hayata geçirdiler. Milyonlarca saat online ders yapıldı, videolar çekildi, sorular çözüldü, sınavlar yapıldı, rehberlik desteği verildi. Kısaca özel okullarda uzaktan eğitim çalışmaları, öğrencilere ‘okul daha az yorucuydu’ dedirtecek kadar yoğun ve kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.”