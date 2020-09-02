‘Özel sağlık sektörü Türkiye’de çağ atladı’

Sağlık sektöründe 28’inci yılını kutlamaya hazırlanan Medicana Sağlık Grubu, İzmir ve İstanbul’da iki yeni hastaneyi hizmete açmaya hazırlanıyor. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, ilk hastanelerini 1992 yılında 15’i doktor, 16 kişinin birikimleriyle açtıklarını belirterek şunları söyledi:

“Klasik laftır apartmandan bozma hastane diye biz de ilk Hayat Hastanesi’ni açarken birikimlerimizi ortaya koyarak gerçekten bir apartmanı bozup hastane yapmıştık. Ama ilerleyen yıllarda hastaneler küçük birikimlerle açılan yatırımlar olmaktan çıktı. Özel sağlık sektörü Türkiye’de son 25 yıldır büyük bir ivme yakaladı ve çağ atladı. Çevre ülkelerden en az 25 yıl ilerideyiz. Son yapılan hastanelerden birkaçını alıp Houston’a, Münih’e, Londra’ya getirin, oradaki iddialı hastanelerden biri olur. Bu kadar ilerledik.”

‘Hayal gerçek oluyor’

Bu dönemde kendilerinin de grup olarak büyüdüğünü, İstanbul dışında Ankara, Samsun, Konya, Sivas ve Bursa’da hastaneler açtıklarını ifade eden Dr. Bozkurt şöyle devam etti:

“Anadolu’da çok başarılı olduk ama bir baktık ki biz İstanbul’da küçük kaldık. Hastanelerimiz zamanın önemli yatırımları olmasına rağmen çok dev ve rekabetçi yatırımların karşısında Medicana İstanbul Hastaneleri biraz geride kalmaya başladı. Artık İstanbul’da merkezlerde olalım dedik ve ilk olarak Ataşehir’deki hastanemizi açmak üzerine planlamalar yaptık. Ama bunlardan önce bizim 15 yıllık sevdamız var. İstanbul’dan sonra hep İzmir’de hastane açmak istedik ama bir türlü kısmet olmadı. Şimdi 9 Eylül’de hastanemizi açarak bir sevdamızı yerine getireceğiz. Sadece İzmir’e değil bütün Ege’ye talibiz. Hatta sağlık turizmini İzmir’e taşımayı düşünüyoruz.”

Uzman kadro

Medicana International İzmir Hastanesi’nin Konak’ta 40 bin metrekare kapalı alana sahip bir kompleks olduğunu, 110 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştiğini ve 222 yatak kapasitesi sahip olduğunu anlatan Dr. Bozkurt, “Akıllı bina özellikleriyle donatılan hastanede alanında uzman hekim kadrosu ile tüm branşlarda hizmet vereceğiz. Da Vinci robotik cerrahi teknolojisi ilk kez İzmir’de bir özel sektör hastanesinde kullanılacak. Yine hastanemiz tam kapasite ile hizmet vermeye başladığında toplam bin deneyimli personel ile hizmet verecek” dedi.

İstanbul’da da bu yılın sonuna kadar Ataşehir’de 95 milyon dolarlık yatırımla 14’üncü hastanelerini açmayı hedeflediklerini söyleyen Dr. Bozkurt, bu hastanede de tüm tıp disiplinlerinde hizmet vereceklerini dile getirdi. Dr. Bozkurt, bu hastanenin açılışından sonra Ataköy ve Levent’te de hastane açmak üzere planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Yıllık 3 milyon hasta

1992 yılından bu yana sağlık hizmeti veren Medicana Grubu; İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa’da yer alan 12 hastanesi ile faaliyetlerine devam ediyor. 9 bine yaklaşan çalışanı olan grupta, yıllık 3 milyona yakın ayakta hasta kabulu ve 385 binden fazla hasta yatışı gerçekleşiyor.

Eğitime de el attı

Geçen yıl Medicana Eğitim Grubu’nu kurduklarını, Medicana Bilimler Akademisi Okulları’nı açtıklarını söyleyen Dr. Bozkurt, Fenerbahçe Üniversitesi’ni de açarak eğitim alanında yatırımlar yaptıklarını belirtti. Fenerbahçe Üniversitesi’nde 400 olan öğrenci sayısını bu yıl 2 bine çıkarmayı istediklerini dile getiren Dr. Bozkurt, hayallerinin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi açmak olduğunu kaydetti.

Hedef yurt dışı

Bu dört hastanenin de hizmete girmesinin ardından Türkiye’deki operasyonlarına “es vermeyi” düşündüklerini söyleyen Dr. Bozkurt, “Bir nefes alacağız. İçimize sinecek, bize de gittiğimiz yere de fayda sağlayacak bir operasyon olursa ona bakarız ama çok aman aman bir yer düşünmüyoruz. Bundan sonra yurt dışında düşüncelerim var. Bunların başında Balkan ülkeleri, Romanya gibi ülkeler geliyor. Çok teklif geldi vakti zamanında. Libya, Irak ve Rusya’da yatırım yapıyorduk, her şey bitmişti. Ama Irak karıştı, Libya’da savaş çıktı, Rusya’da uçak düştü. Üçü birden ortadan kalktı. Maalesef bu coğrafyalarda çok demokrasi yoksa her şey pamuk ipliğine bağlı. Yani bugün varsa yarın olmayabiliyor. Hatta açtıktan sonra da olmayabiliyor. O yüzden bu ülkelerde risk çok büyük, o yüzden tüm yatırımcılar gibi biz de güvenli liman arıyoruz. Balkan ülkeleriyle görüşüyoruz. Şu anda Romanya ve Karadağ plana çıkıyor. Almanya’ya olabilir. Berlin’de mesela 600 bin Türk yaşıyor. Ama sadece biz Türk hastalar için değil herkes için hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yabancı ortaklık konusunda da Dr. Bozkurt, “Bize kaldıraç etkisi yapacak, güç katacak ve bizi dünya ölçeğinde iddialı hale getirecek bir ortak olursa varız. Ederimizi bulup şirkete katkı sağlayacaksa bizim, benim ufkumu açacaksa olabilir. Bizim hayallerimizde Avrupa var, Balkan ülkeleri var, Türk Cumhuriyetleri var, hatta Amerika var. Şuna inanıyorum uluslararası bir marka Türkiye’den sağlık alanında çıkabilir” ifadelerini kullandı.