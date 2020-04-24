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24.04.2020 - 18:13 |

Özge İsminin Anlamı Nedir? Özge Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Özge ismi hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılan nadir adlardan biridir. Daha çok kız ismi olarak kullanılsa dahi belli zamanlarda erkek çocukları adına da değerlendirilmektedir. Bu yüzden anne ve babaların internet üzerinden en çok araştırdığı isimler arasında yer almaktadır. Peki, Özge isminin anlamı nedir? Özge ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Özge İsminin Anlamı Nedir? Özge Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Özge kökeni Türkiye'den gelen bir isimdir. Kız ve erkek çocukları için kullanılan unisex bir isim olarak öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ismin anlamı ‘İyi ve güzel’ ya da ‘yürekli ve gözü pek’ şeklinde geçmektedir. Aynı zamanda daha pek çok farklı anlama sahip olduğunu da eklemek gerekir.

Özge Ne Demek?

Özge birbirinden değişik anlamlara sahip olan en özel isimlerden biridir.

- Başka, gayrı, diğer,
- İyi ve güzel,
- İki dağ arasındaki tepecik derin birleştiği nokta ya da yer,
- Derenin başlangıcı,
- Şakacı,
- Cana yakın ve sıcak kanlı,
- Gözü pek ve yürekli,

Oldukça fazla anlama gelen bu özel isim her bir anlamı için beğeni toplayan adlar arasında yer almaktadır.

Özge İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Özge Türkçe kökenli bir isim olarak günümüzde en beğenilen adlar arasında yer almaktadır. Pek çok anne baba bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Özge isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Farklı anlamları üzerinden hem kız hem de erkek çocuklar için kullanabileceğiniz en güzel ve anlamlı isimlerden biridir.

 

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