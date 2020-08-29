Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden yaşayan iki çocuk annesi Özge Sevinç (28), 23 Temmuz’da ailesinin Kütahya’daki evinde hayatını kaybetmişti. Ablası Özlem Çelik ise gazetemize yaptığı açıklamada, kız kardeşinin dövüldüğü için öldüğünü öne sürmüştü. Abla Özlem Çelik’in iddialarını ve Sevinç’in şüpheli ölümünü Milliyet’in 26 Ağustos’ta gündeme getirmesinin ardından savcılık Sevinç’in eşi Ahmet Sevinç hakkında önceki gün soruşturma başlattı. Abla Özlem Çelik, “Biz olaydan sonra bu adamın ifadesinin bile alınıp alınmadığını bile bilmiyorduk. Haberden sonra sesimizi duydular. Baştan beri diyorum, benim kardeşim dövüldüğü için öldü. Buna neden olanlar da cezasını çeksin. Sadece Ahmet Sevinç değil, Elif Balaban da, Yılmaz Akkoca da suçludur. Kardeşimin ölümüne sebep olanlar cezasını çekene kadar sesimi duyurmaya çalışacağım. Benim kardeşim eceliyle ölmedi, öldürdüler. Bir yaşındaki bir bebeği annesiz bıraktılar” diye konuştu.