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16.01.2021 - 10:37 | | DHA

Özgürlüğüne kavuşturabileceğini sandı 210 bin dolarını kaptırdı

Kıbrıs'ta yaşayan iş insanı Sibel Bal Kotan eşinin cezaevinden çıkması için 350 bin dolar anlaştığı avukata 210 bin dolar ödedi. Yüksek fiyatlarda ödeme yaptığı kişiden bir sonuç alamayınca durumdan şüphelendi. Kotan, anlaştığı şüphelinin avukat olmadığını öğrenince soluğu poliste aldı. Kotan: "Bu adam kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini vadetti. Ben bu parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş"

Özgürlüğüne kavuşturabileceğini sandı 210 bin dolarını kaptırdı

Olay, İstanbul Maltepe’de meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Kıbrıs'ta yaşayan 38 yaşındaki iş kadını Sibel Bal Kotan, cezaevinde yatan eşi Yunus Kotan için bir avukat arayışına girdi. Kotan, tanıdıklarının önerisiyle M.E.Ö. (53) ile bir araya geldi. Sibel Bal Kotan, kendisini avukat olarak tanıtan M.E.Ö. ile eşi Yunus Kotan’ın ceza dosyası hakkında görüşmeye başladı. Şüpheli M.E.Ö., bazı kurumlar ve devlet büyükleriyle olan ilişkilerinin kuvvetli olduğunu, eşi Yunus Kotan’ı cezaevinden çıkarabileceğini iddia etti. Daha sonra Kotan, 350 bin dolar karşılığında şüpheli M.E.Ö. ile anlaştı.

210 BİN DOLAR ÖDEYEN KADIN DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Anlaşma sağlanınca M.E.Ö.’ye 210 bin dolar ödeyen Kotan, eşinin dosyası hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamasının ardından durumdan şüphelendi. Daha sonra çok yüksek fiyatlarda ödeme yaptığı kişiden bir sonuç alamayan Kotan, anlaştığı şüphelinin avukat olmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından şüpheli M.E.Ö.’yü yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.E.Ö.’yü Maltepe’de bulunan lüks bir rezidansta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

“BU İNSAN AVUKAT BİLE DEĞİLMİŞ”

Dolandırıldığını anlatan Sibel Bal Kotan, “Avukat olduğunu iddia eden birisi tarafından dolandırıldım. Eşimin alakasız bir dosyasından ceza aldığında fark ettik ki, konuyla hiç ilgilenmedi. Dosyaya hiç bir şekilde vakıf değil. O gün biz çalışmaktan vazgeçtik. Bu adam kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini vadetti. Ben bu parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş. Yaklaşık 20 kişiyi bu yolla dolandırıldığı söyleniyor, başka kimse mağdur olmasın diye bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Sürücülerini kabusu olan yol! 'Bubi tuzağı gibi'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin kabusu oldu. Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı. Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan "Yol çalışması bubi tuzağı gibi" dedi.
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