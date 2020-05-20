Özkan Uğur ne kanseri? Özkan Uğur nereli, kaç yaşında?
İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için kamera karşısına geçti. Sevenleri ise Özkan Uğur hakkında arayışa geçti. Peki Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur nereli, kaç yaşında? Özkan Uğur ne kanseri? İşte Özkan Uğur hakkında merak edilenler...
MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ?
2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
ÖZKAN UĞUR KAÇ YAŞINDA?
66 yaşındaki sanatçı, "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" demişti.
ÖZKAN UĞUR NERELİ, KİMDİR?
Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953'de İstanbul'da doğdu. MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu.
İlk yılları
Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehirhatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.
Müzik hayatı
Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.
Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.
Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.
1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun 1 45'liğinde yer aldı.
1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.
MFÖ yılları
Ana madde: Mazhar-Fuat-Özkan
1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ünlü isimlerinde arkasında çalıp para biriktirdiler. Bu sırada Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" tiyatrosunda oynayarak tiyaroya da ilk adımını attılar. 1984'te ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir.
Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkı da besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.
MFÖ
1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız
1985: Peki Peki Anladık
1986: Vak The Rock
1987: No Problem
1990: Geldiler
1992: Agannaga Rüşvet
1992: Dönmem Yolumdan
1995: M.V.A.B.
2006: AGU
2011: Ve MFÖ
Filmografisi
Arkadaşım Şeytan, 1988
Eşkıya, 1996
Komser Şekspir, 2000
G.O.R.A., 2004
Kısık Ateşte 15 Dakika, 2006
A.R.O.G 2008
Yahşi Batı 2010
Pek Yakında 2014
Arif V 216 2018
Karakomik Filmler 2019
Karakomik Filmler 2: Deli 2020
TV dizileri
İkinci Bahar, 1999
Yeter Anne, 2001
Alacakaranlık,Bedir Büyükdereci, 2004
İstanbul Şahidimdir, 2004
Cennet Mahallesi, 2004 - 2007 (Beter Ali)
Sıkı Dostlar, 2009
Türk Malı, 2010
Bir Ömür Yetmez, 2011 - 2012
Şubat, 2012 - 2013
Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) 2014
Poyraz Karayel - (İsmail Karayel), 2015 - 2016
Jet Sosyete (2019) - Timur (40. bölüm)