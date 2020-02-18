Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında? Özlem Yıldız aslen nereli?

Özlem Yıldız, Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Müge, ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunumu ile ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk olan Özlem Yıldız, magazin gündeminde yer alan konulara ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kimseyle öpüşmediğini bazı arkadaşlarının bu duruma bozulduğunu açıklayan Özlem Yıldız hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu. Aslen Çerkez kökenli olan Özlem Yılmaz, İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır.

Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. 1995 yılında VJ’lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı.