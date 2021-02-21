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21.02.2021 - 14:35 |

Özlülük Nedir? Edebiyatta Özgünlük İle Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yazılı metinler anlatım özelliklere bakımından birçok türe ayrılır. Örneğin gereksiz kelime tekrarlarının olmadığı metinler ''duru'' olarak tanımlanır. Yalın metinler ise herkesin anlayabileceği, sade bir dille kaleme alınır. Özlülük ve özgünlük de bir metnin anlatım özellikleri arasında yer alan temel kavramlardır. Özlülük nedir? Edebiyatta özgünlük ile özlülük arasındaki farklar nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Özlülük Nedir? Edebiyatta Özgünlük İle Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

Edebi eserlerde yer alan diğer anlatım özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Sadelik, akıcılık, doğallık ve tutarlılık. Bu özelliklerin bir metin içerisinde bulunması, o eserin daha hızlı okunmasını ve daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Özlülük Nedir?

Edebiyatta özlülük, kısaca az kelime ile çok şey anlatma sanatıdır. Örneğin Garip Akımını kuran Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday'ın kaleme aldığı şiirler özlüdür. Şairler, sade bir dille yazdıkları şiirlerde az kelime kullanarak çok şey anlatmayı amaçlamıştır.

Tekke ve Divan edebiyatında sehl-i mümteni olarak tanımlanan şiirler de özlülük özelliği taşır. Bu tür şiirlerin ortak özelliği çok sade olup derin anlamlar içermesidir.

Edebiyatta Özgünlük ile Özlülük Arasındaki Farklar Nelerdir?

Edebiyatta özgünlük ile özlülük birbirine karıştırılan iki kavram olsa da anlamları birbirinden farklıdır.

Özgünlük orijinal kelimesinin Türkçesidir. Başka hiçbir yazarın üslubuna benzemeyen, tamamen yeni bir tarzda kaleme alınmış olan eserler özgün olarak tanımlanır. Özlülükte ise anlaşılması zor tamlamaların yerine kısa ve özlü sözler kullanılır. Genellikle manzum eserlerde özlü bir üslup kullanılır. Amaç, kolay okunan ve akılda kalan veciz şiirler yazmaktır.

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni

Yunus Emre'ye at olan bu dizeler, özlü anlatıma örnek gösterilebilir. Dizelerde ''aşk'', ''ben'' ''sen'' ''aldı'' ve ''gerek'' kelimeleri kullanılmıştır. Bu kadar az kelime kullanılmış olmasına şiirin anlamı derindir.

 

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