Ozon terapi nedir, tedavi nasıl uygulanır? İspanya ve İtalya'da vaka sayısında yaşanan azalışın nedeni Ozon terapi mi?

Ozon terapi nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milliyet gazetesi köşe yazarı Dr. Ümit Aktaş bugünkü yazısında Ozon terapi tedavisine değindi. Peki Ozon terapi nedir, İtalya ve İspanya vaka sayılarında yaşanan azalma nedeni olarak Ozon terapisi gösterilebilir mi? Ozon terapi tedavisi nasıl uygulanır? İşte Dr. Ümit Aktaş'ın köşesinde gündeme aldığı Ozon terapi tedavisi hakkında merak edilenler...

ÜMİT AKTAŞ'IN KALEMİNDEN OZON TERAPİSİ

Bugün COVID-19 enfeksiyonunda başarılı sonuçlar sağlayan bir tedaviden bahsedeceğiz. Salgının ağır bir tabloyla seyrettiği iki farklı ülkeden gelen olumlu haberler ozon terapiyi işaret ediyor.

Tüm dünya yekvücut ortak bir düşmana karşı savaşıyoruz. Elimizde henüz etkisi kanıtlanmış bir tedavi yok, bu da kayıpların katlanarak artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, elimizde kanıtlanmış bir COVID-19 ilacı bulunmadığı için, her türlü tedavi ajanının denenmesine izin verdi. Bu konuda kanıt aranmaksızın, doktorların uygun gördükleri tedaviyi hastalarına verebileceklerini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde İspanya ve İtalya’dan gelen haberler, ozon terapisinin hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar sağladığı yolunda hem de yan etkiler olmadan!

Ozon terapi ülkemizde yaygın olarak kullanılan, Bakanlığımızın onay verdiği tamamlayıcı tıp tedavilerinden biridir. Benim de senelerdir kliniğimde başarıyla uyguladığım bir tedavi.

Şimdi İspanya ve İtalya’dan gelen haberlere bakalım.

İspanya’dan son dakika

Önce İspanya... Koronavirüs salgınında ağır yara alan ülkelerden biri de İspanya. Ama İspanya’da ilginç bir bölge var; içlerinde İbiza’nın da bulunduğu Balear Adaları. Bu takımadalarda şu an itibarıyla 663 tane aktif, 696’da iyileşmiş vaka var.

Yani ülke genelinin aksine Balear Adaları’nda salgınla başa çıkmayı başarmışlar. Peki ne yapmışlar? Sosyal izolasyon, test sayısını artırmak dışında yaptıkları tek

farklı şey deneysel bir tedavi olarak ozon terapi uygulamaları. İbiza’daki hastanede COVID-19 hastalarına hastalar daha entübe edilmeden ozon terapi uygulanmış.

İbiza Nuestra Señora del Rosario Poliklinik Hastanesi, İspanya’da bu alternatif tedaviyi kullanan ilk tıp merkezi. Hastane tarafından yapılan açıklama şöyle: “Mekanik ventilasyona bağlı, entübe edilecek hastalar, sadece birkaç seans ozon terapiyle oksijen desteği gerektirmeyecek noktaya geldi ve bu tedavi sayesinde entübe edilmeleri gerekmedi.” (1) Yayın daha çıkmadı, çıktığında okuyacağız. Şimdilik elimizde basın açıklaması var.

Farklı ülkeler aynı bulgular

İtalya orijinli bir yayının bulguları da ozon terapinin COVID-19’da etkili bir tedavi olduğuna işaret ediyor. (2) Udine’deki Santa Maria della Misericordia Hastanesi’nde gerçekleştirilen çalışma için anestezistler ve enfeksiyon uzmanlarından oluşan bir ekip kurulmuş.

Çalışmada akciğer tutulumu olan ve solunum zorluğu yaşayan 36 COVID-19 hastası yer almış. Bu hastaların tamamı ozon terapi sonrasında iyileşmiş. Sadece bir hasta yoğun bakıma kaldırılmış, o da entübe edilmesine gerek kalmadan yoğun bakımdan çıkmış.

Tüm hastaların iyileşmiş olması, hiçbirinin hayatını kaybetmemesi çok önemli bir veri. İtalya’da vakaların %12’si hayatını kaybediyor. Solunum sorunu yaşayan hastalarda ise ölüm oranı çok yüksek. İtalya’nın geneline bakıldığında, ozon terapiyle iyileşmiş 36 hastanın en az 10’unun tanesinin ölmesi beklenirdi. Çalışmayı yürüten ekip, 200 kişinin yer alacağı daha kapsamlı bir araştırmaya başlamaya hazırlanıyor.

Nedir bu ozon terapi?

Ozon terapi, oksijen molekülünün üç atomlu haliyle (O3) yapılan bir tedavidir. Ozon dünyanın en güçlü doğal dezenfektanıdır. Bu gaz, mekân ve cihaz dezenfektanı olarak kullanılabilir, ama bronşlar üzerinde zararlı etkileri olduğu için solunması tehlikelidir. Bu yüzden de kan yoluyla verilir.

Peki bağışıklık sistemi hastalıklarında, dolaşım sistemiyle ilgili sorunlarda kullanılan ozon terapi, COVID-19 virüsü üzerinde hangi mekanizmalarla etkisini gösteriyor? Tedavinin yan etkileri var mı?

Ozon terapinin en önemli etkisi bağışıklık sistemini desteklemesinde ve bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasına yardımcı olmasında.

Ozon terapi sitokin fırtınasını bastırarak yavaşlatıyor. Sitokinler hücreler arası iletişimi sağlayan bağışıklık sistemi hücreleridir. Ağır seyreden COVID-19 vakalarında akciğerlerde öyle bir enfeksiyon oluşuyor ki bağışıklık sistemi paniğe kapılarak dengesini yitiriyor ve ortamı sitokin bombardımanına tutuyor. Sitokinlerdeki bu artış toksik bir etki yaratarak dokulara zarar vermeye başlıyor.

Ozon terapi hem viral replikasyonu, yani virüsün çoğalma hızını yavaşlatır hem de hücrelerin virüsü yok etmesine yardımcı olur.

Bu hastalıkta akciğerlerdeki enfeksiyon yüzünden oksijen kanla buluşamaz, böylece kandaki oksijen seviyesi azalır. Ozon terapi hipoksi denen bu durumu önler.

Ozon terapi lökosit üretimini artırır. Akyuvar olarak da bilinen lökositler, vücut bir istilacıyla karşılaştığında aktive olan bağışıklık sistemi hücreleridir. COVID-19 hastalarında lökosit miktarlarında azalma olur.

Ozon terapi doğru cihazla ve ozon terapi konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından uygulandığı müddetçe hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak Favizm hastalığına sahip olanlara, hipertiroidi hastalarına ve kanı sulandırma etkisi yüzünden kanama bozukluğu olan hastalara uygulanamaz. Ancak kan sulandırıcı etkisinin COVID-19 tedavisinde bir avantaj olduğu da unutulmamalı, çünkü bu hastalıkta hastaların çoğuna pıhtı oluşumuna karşı kan sulandırıcı ilaçlar veriliyor.

Tüm seçenekler değerlendirilmeli

Hastalığın tedavi protokolüne ozon terapisini de eklersek hastalarımızı kurtarmakta ciddi bir avantaj elde edebileceğimizi düşünüyorum. Uygulaması çok kolay, maliyeti son derece düşük ve hiçbir yan etkisi yok. Devlet hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde yüzlerce ozon terapi cihazımız, bu cihazları etkin bir şekilde kullanabilen eğitimli sağlık personelimiz var. Üstelik elimizdeki bu güç sadece büyük şehirlerimizle sınırlı değil!

“Yeteri bilimsel veri yok, daha fazla kanıta ihtiyacımız var” diyenler olacaktır. Ben de onlara hastalığın tedavisinde kullanılan sıtma ilacının da küçük çaplı bir araştırmanın olumlu sonuçları sonucunda tedavi protokolüne eklendiğini hatırlatmak istiyorum. Eğer bu global salgında vatandaşlarımızı kurtarmak için etkisi kanıtlanmamış sıtma ilacı ve antibiyotikler kullanıyorsak, neden ozon terapisinden de faydalanmayalım? Üstelik ozon terapinin hiçbir yan etkisi yok!

Hasta kaybetmemek için tüm seçeneklerin değerlendirildiği bir zamanda ozon tedavisiyle elde edilen olumlu sonuçların mutlaka göz önüne alınması gerektiğine inanıyorum.

1) https://www.theolivepress.es/spain-news/ 2020/04/10/no-new-covid-19-deaths-in-balearic-islands-as-ibiza-clinic-becomes-first-in-spain-to-use-pioneering-ozone-therapy/

2) “Oxygen-ozone immunoceutical therapy in COVID-19 outbreak: facts and figures” Giovanni Ricevuti, Ozone Theraphy, Volume:5 No:1 2020, DOI https://doi.org/10.4081/ozone.2020.9014