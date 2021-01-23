PAK timleri göreve hazır

PAK birimlerinde görevlendirilen 2 bin 240 personelin bin 11’nin eğitimleri de tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen PAK Tanıtım Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PAK’ın, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden sonra emniyet teşkilatı için hayal ettikleri bir ekip olduğuna dikkat çekti. PAK personelinin sekiz hafta eğitim aldığını belirten Soylu, PAK’ın arama kurtarma çalışmalarında kullanması için tam teçhizatlı orta tonajlı üç arama kurtarma aracını da envantere kattıklarını belirterek, “İnanıyorum ki Polis Arama Kurtarma ekibimiz, afetlere müdahale konusunda gücümüze güç katacaktır” dedi.



2019-2020 arasında Türkiye’de kaydedilen deprem sayısının yüzde 43 oranında arttığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

Afet eğitimi verilecek



“Bu hareketlilik tek bir yerde toplanıyor değil. Ülkenin doğusunda, batısında, Ege’de ve dün Kıbrıs’ta yaşandığı gibi Akdeniz’de de depremler kaydediyoruz. Dolayısıyla tıpkı göç gibi, engellemek yerine yönetmeye odaklanmalıyız. 2021’i afet eğitim yılı olarak belirledik. Bu kapsamda Türkiye çapında 369 faaliyet planı var. Toplam 64 kurumla iş birliği protokolü imzalanacak. Kampanyanın bu yıl için hesapladığımız hedefi, 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmiş olmak. 81 ilimizin afet riski azaltma planlarını hazırlıyoruz, yedisini tamamladık. 2021 sonu itibariyle bunu bitirmiş olacağız.”