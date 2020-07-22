MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pakistan, Afgan ve İranlı 9 aile yakınlarını arıyor
ABONE OL
22.07.2020 - 07:00 | | SAFA ATMACA Van DHA

Pakistan, Afgan ve İranlı 9 aile yakınlarını arıyor

Van Gölü’nde batan ve şu ana kadar 60 kişinin cansız bedenine ulaşılan teknenin bulunduğu bölgede çalışmalar sürerken, o tarihten beri yakınlarından haber alamayan Afganistan, İran ve Pakistan’dan dokuz aile, sosyal medya üzerinden Van Barosu’na ulaşarak yardım istedi.

Pakistan, Afgan ve İranlı 9 aile yakınlarını arıyor

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, haber alınamayan kişilerin batan teknede olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Kaçan, ailelerin kaybolan yakınlarının kimlik fotoğraflarını kendilerine gönderdiğini belirterek, “Yedi kişi Pakistan’dan biri İran’da yaşayan bir Afgan aile, yine İran’dan İngiltere’deki bir akademisyen aracılığı ile ulaşan başka bir aile bize ulaşarak yardım istedi” dedi. Kaçan şu anda kimlikleri tespit edilemeyen bir kısım cenazenin Van’da Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmeye başlandığını söyledi.

Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Sıradaki Haber