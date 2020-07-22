Pakistan, Afgan ve İranlı 9 aile yakınlarını arıyor

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, haber alınamayan kişilerin batan teknede olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Kaçan, ailelerin kaybolan yakınlarının kimlik fotoğraflarını kendilerine gönderdiğini belirterek, “Yedi kişi Pakistan’dan biri İran’da yaşayan bir Afgan aile, yine İran’dan İngiltere’deki bir akademisyen aracılığı ile ulaşan başka bir aile bize ulaşarak yardım istedi” dedi. Kaçan şu anda kimlikleri tespit edilemeyen bir kısım cenazenin Van’da Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmeye başlandığını söyledi.