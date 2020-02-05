05.02.2020 - 13:48 | | ELİF ALTIN İstanbul
Paksoy kardeşler beraat etti
İstanbul'da bir apartman boşluğundan ölü bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı.
Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.