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12.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Paksoy’ların beraatine Bakanlık’tan itiraz

Beyoğlu’nda 10 yıl önce 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılandıkları davada Paksoy Holding’in veliahtları Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy’un beraat kararına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti.

Paksoy’ların beraatine Bakanlık’tan itiraz
ELİF ALTIN İstanbul

 

Bakanlığın avukatı Hatice Boz tarafından verilen itiraz dilekçesinde şunlar kaydedildi: “Sanıkların verdiği ifadeler, baştan beri çelişkili, kendi içerisinde tutarlı olmayan ve tamamen suçtan kurtulamaya yönelik beyanlardır. Sanıkların çelişkili savunmaları, dosya kapsamına, olayın oluş şekline, hayatın olağan akışına aykırı olup, ATK raporları, otopsi raporu, Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporları, müştekilerin beyanları değerlendirildiğinde sanıkların savunmaları çürütülmesine rağmen tüm dosya dikkate alınmadan sanıkların beraati yönünde hüküm tesis edilmesi usul yasa ve hakkaniyet gereği bozmayı gerektirir.”

Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
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