Paksoy’ların beraatine Bakanlık’tan itiraz

Bakanlığın avukatı Hatice Boz tarafından verilen itiraz dilekçesinde şunlar kaydedildi: “Sanıkların verdiği ifadeler, baştan beri çelişkili, kendi içerisinde tutarlı olmayan ve tamamen suçtan kurtulamaya yönelik beyanlardır. Sanıkların çelişkili savunmaları, dosya kapsamına, olayın oluş şekline, hayatın olağan akışına aykırı olup, ATK raporları, otopsi raporu, Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporları, müştekilerin beyanları değerlendirildiğinde sanıkların savunmaları çürütülmesine rağmen tüm dosya dikkate alınmadan sanıkların beraati yönünde hüküm tesis edilmesi usul yasa ve hakkaniyet gereği bozmayı gerektirir.”