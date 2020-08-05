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05.08.2020 - 17:38 | | DHA

Pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştiren çiftçi tutuklandı!

İzmir’in Bergama ilçesinde, pamuk tarlasında 400 kök Hint keneviri yetiştiren E.U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştiren çiftçi tutuklandı!

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Mezarlık Altı mevkisindeki pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, pamukların arasında 400 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken çiftçi E.U., gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuklandı.

 

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