Pamukkale’nin kardeşi Altınkale ziyarete açıldı

Valiliğin himayesinde, Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale Projesi ile Sıcak Çermik Meydanı ve Çadır Alanı’ndaki çalışmalar da tamamlandı.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, bölgede, Denizli’de bulunan Pamukkale’deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, turistlerin yeni gözdesi olmaya hazır.