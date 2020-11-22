22.11.2020 - 07:00 |
Pamukkale’nin kardeşi Altınkale ziyarete açıldı
Sivas’ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale’deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan “Altınkale” ziyarete açıldı.
Valiliğin himayesinde, Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale Projesi ile Sıcak Çermik Meydanı ve Çadır Alanı’ndaki çalışmalar da tamamlandı.
Şehir merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, bölgede, Denizli’de bulunan Pamukkale’deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, turistlerin yeni gözdesi olmaya hazır.
10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı