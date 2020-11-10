Pandemi çocukların psikolojisini bozdu

Hattı arayanların çoğu, evde uzun süre kalmaya başlayan çocuklarının psikolojik durumları için yardım talep etti. Çocukların kaygıların başında ise kendilerine veya yakınlarına Kovid-19 bulaşması, Kovid-19 olmaları halinde yakınlarına bulaştırma ihtimallerinin olması ve ölüm korkusu geldi. Merkezin bağlı olduğu Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Kovid-19 kaynaklı kaygı problemlerinin yerini çocuklarla iletişim problemlerinin aldığını söyledi.



Arslan, “Çocuklar evden online eğitime katılmalarından dolayı teknolojik aletlerle uzun zaman geçirmekte; sokak ve parklarda rahatlıkla enerjilerini atamamakta. Bu durumdan kaynaklı olarak öfke, depresyon, kaygı ve mutsuzluk gibi birçok psikolojik sorun da ortaya çıktı. Bu sebeple çocuk ve ebeveyn sistemi arasındaki iletişim problemleri ile çocuklarda davranış problemleri kaynaklı aramaların yoğunlaştığını görmekteyiz” dedi. Merkezin bu yılın ilk 7 ayında 23 bin 779 kişiye hizmet verdiğini söyleyen Arslan, yıl sonuna kadar kentte 2 yeni merkez daha hizmete açacaklarını söyledi.



