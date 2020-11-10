MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pandemi çocukların psikolojisini bozdu
ABONE OL
10.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Pandemi çocukların psikolojisini bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Merkezi, pandemi sürecinde en fazla talep alan birim oldu.

Pandemi çocukların psikolojisini bozdu
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Hattı arayanların çoğu, evde uzun süre kalmaya başlayan çocuklarının psikolojik durumları için yardım talep etti. Çocukların kaygıların başında ise kendilerine veya yakınlarına Kovid-19 bulaşması, Kovid-19 olmaları halinde yakınlarına bulaştırma ihtimallerinin olması ve ölüm korkusu geldi. Merkezin bağlı olduğu Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Kovid-19 kaynaklı kaygı problemlerinin yerini çocuklarla iletişim problemlerinin aldığını söyledi.

Arslan, “Çocuklar evden online eğitime katılmalarından dolayı teknolojik aletlerle uzun zaman geçirmekte; sokak ve parklarda rahatlıkla enerjilerini atamamakta. Bu durumdan kaynaklı olarak öfke, depresyon, kaygı ve mutsuzluk gibi birçok psikolojik sorun da ortaya çıktı. Bu sebeple çocuk ve ebeveyn sistemi arasındaki iletişim problemleri ile çocuklarda davranış problemleri kaynaklı aramaların yoğunlaştığını görmekteyiz” dedi. Merkezin bu yılın ilk 7 ayında 23 bin 779 kişiye hizmet verdiğini söyleyen Arslan, yıl sonuna kadar kentte 2 yeni merkez daha hizmete açacaklarını söyledi.

Damdan dama atlarken droneye yakalandıGaziantep'te, 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Asayiş" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında girilmeye çalışılan bir evde, polis ekiplerini gören uyuşturucu tacirinin damdan dama atlayarak kaçmaya çalışması ise dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Son korona tablosu nedir?

Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Son korona tablosu nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet