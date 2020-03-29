‘Pandemi’ kurulları toplandı

İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlandı.



Ankara İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Vasip Şahin başkanlığında, üniversite rektörleri, kolluk birimleri, yerel yönetim temsilcileri, bazı meslek odaları ve il idare şube başkanlarının katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Pandemi Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Şehirler arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelge doğrultusunda valilikçe kararlar alındı.