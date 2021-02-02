‘Pandemi var diye vazgeçmeyin’

Gülbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilik bağışlamaktan vazgeçenlerin oranında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti.

‘Sayı artırılmalı’

Artmalıösemi, lenfoma, aplastik anemi, myeloma hastalarının kök hücre nakliyle iyileşebildiğini vurgulayan Prof. Gülbaş, “Dolayısıyla kök hücre bağışlarsanız hastalıklı birçok kişinin tekrar yaşama tutunmasını sağlarsınız. Şu anda Türkiye’de 700 binin üzerinde bağışçı bulunuyor. Fakat bu sayının artırılmasında fayda var” dedi. Prof. Gülbaş, şunları söyledi: “Kök hücre bağışını koldan yaptığınızda 3.5 saatlik işlemin ardından kişi yürüyerek evine gidiyor. Bağışladığı hücreleri ortalama iki hafta içinde tekrar kazanıyor. Ancak pandemi nedeniyle donör olarak eşleşmesine rağmen Kovid-19’a yakalanırım diye bağıştan vazgeçme sorunuyla karşı karşıyayız. Mevcut bağışçı olarak kaydını yaptıranlar: Lütfen siz de donör olarak eşleştiğiniz işlemi sürdürünüz. Çünkü hastaya; “donör bulundu ancak vazgeçti” dediğimiz zaman hastanın bütün umutlarını yok ediyorsunuz ve gerçekten hastada çok yıkıcı bir travma ortaya çıkıyor. Üzülerek söylüyorum ki Kovid-19 döneminde yurt dışından bulduğumuz donörlerden hiçbirisinde vazgeçme durumu söz konusu olmadı. Ancak Türkiye’deki donörlerin yüzde 25 kadarı vazgeçti.”