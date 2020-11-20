Pandemide en kırılgan semtler

Proje kapsamında İstanbul İstatistik Ofisi tarafından, 961 mahalleden toplanan veriler üzerinden, sosyo-ekonomik durumu, ulaşım bağlantıları, kentsel yoğunluk ve demografik yapıya ikişkin özellikler üzerinden Kovid-19 açısından riskli yerler tespit edildi.

İstanbul’da nüfus hareketliliği ve yoğunluğa bağlı olarak Kovid-19 açısından en kırılgan yerleşim yerleri Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sutangazi, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri olarak sıralandı. 4 ana gösterge, 22 alt göstergeden oluşan çalışma sonucunda nüfus hareketliliği ile mekansal yayılım nedeniyle Zeytinburnu İlçesi sınırlarındaki Beştelsiz ve Gökalp, Fatih İlçesi sınırlarındaki Mesihpaşa, Kemalpaşa, Kalenderhane ve İskenderpaşa, Sultangazi’ye bağlı İsmetpaşa, Gazisomanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa ile Bahçelievler Hürriyet ve Fevzi Çakmak mahalleleri en riskli ve kırılgan yerler tespit edildi.

Araştırma kapsamında Avrupa Yakası’nda Çatalca, Silivri, Arnavutköy; Anadolu Yakası’nda Beykoz, Pendik, Şile ilçelerine bağlı bazı mahallelerin sosyo-ekonomik açıdan daha riskli olduğu, buna karşın Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Bakırköy ve Şişli’deki mahallerin ise sosyo-ekonomik kırılganlık değerlerinin düşük olduğu vurgulandı.

Avrupa daha riskli

İstanbul’da Kovid-19’a karşı sosyo-ekonomik açıdan en kırılgan 3 mahalle ise Arnavutköy İlçesi’ne bağlı Fatih, Yunus Emre ve Atatürk Mahalleri olurken, Pirinççi, Şahintepe, Göçbeyli gibi yerleşim alanları da riskli bulundu. Nüfusun yoğunlaştığı, kentsel hareketliliğin fazla olduğu ve ticaret akışının bulunduğu Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Başakşehir, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde yer alan mahallelerin kırılganlıklarının yüksek olduğu kaydedilen araştırmada, “İstanbul’da hizmet sektörünün ve iş alanlarının yoğunlaştığı Avrupa Yakası’nda, kentsel yoğunluğa bağlı risk Anadolu Yakası’na göre çok daha yüksek olduğuna” dikkat çekildi.