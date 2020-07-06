Pandeminin yanı sıra doğal afet hastaneleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da, koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de biner yataklı iki hastanenin kurulacağını duyurmuştu. 45 günde tamamlanan hastanelerden Atatürk Havalimanı’ndaki hastaneye, salgında hayatını kaybeden duayen tıp hocası Prof. Dr. Murat Dilmener’in; Sancaktepe’deki hastaneye ise yine salgında vefat eden patolojinin bilinen ismi Prof. Dr. Feriha Öz’ün ismi verildi. Her iki hastane de 576’sı normal servis yatağı, 432’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 1008 yataktan oluşuyor. Aynı nitelikte olan iki hastane de tıbbi donanım açısından bir pandemi süreci veya doğal afet sürecinde hizmette aksama olmayacak şekilde hizmet verecek. Bir aydır Kovid-19 hastalarına bakan ve salgınla mücadelede İstanbul için çok önemli rolleri olan iki hastanedeki son durumları Milliyet olarak yerinde inceledik.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi

Ambulanslılar kırmızı alana

İlk durağımız Yeşilköy’deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi oldu. Hastaneye koronavirüs şüphesiyle başvuran hastalar, üç alana yönlendiriliyor. Sarı, yeşil ve kırmızı alanlar. 8 triyaj odasından birine yönlendirilen hastaların burada ateşi, nabzı, tansiyonu, solunum sayısı sağlık ekipleri tarafından ölçülüyor. Gerekli testleri yapılan hastalar yatışlarına karar verilmesi durumunda normal servise ya da yoğun bakıma alınıyor. Hasta ayakta takibe uygunsa ilaç yazılarak ve gerekli bilgiler verildikten sonra evlerine gönderiliyor. Diğer hastanelerden nakledilen

112 ambulansıyla gelen hastalar ise direkt kırmızı alana götürülüyor.

Bölmeli yoğun bakım

Hastane 75 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Bunun 23 bini servislere, 21 bini de yoğun bakım yataklarına ayrılmış. Hepsi geniş, tek kişilik, 20 metrekareye yakın odalara sahip. Hastanede 340 yataklı lojman, 16 ameliyathane,

2 MR, 3 BT cihazı, 1 anjiyografi cihazı, 2 kalp-akciğer makinesi, 12 ultrason, 2 röntgen ile her yoğun bakım yatağı için yerli ve milli ventilatör cihazları var. Yoğun bakımlar iki bölmeli. Koridordan çift kapılı bölmelerden geçilerek yoğun bakıma girilebiliyor. Hastanedeki son durumu başhekim yardımcısı Uzman

Dr. Hamit Zafer Güven şöyle anlattı: “Şu anda pandemiye yoğunlaşmış durumdayız. Hali hazırda çok yoğun bir hasta sirkülasyonu olmadığı için İstanbul içerisindeki talebe bağlı hasta sayımız düşük. Sayı artarsa da bizim karşılayacağımız arz artacaktır. Şu anda yaşadığımız kaotik hiçbir durum yok. Talebi çok rahat karşılıyoruz.”

‘Vahim tablo yok’

“Salgınların bir pik bir de sönümleme dönemi oluyor. 800, 1200 ve 1300 gibi vaka sayılarını salgının sönümlenmedeki küçük dalgalanmalara yoruyorum. Salgınla birlikte başarılı bir yönetimimiz oldu. En büyük kuvvetimiz Sağlık Bakanımız oldu. Bakanımız bu süreçte bizi her gün bilgilendirdi. Türk sağlık sisteminin diğer ülkelere göre bariz üstünlüğü donanımlı altyapımız. Biz yurt dışında gördüğümüz o vahim tabloları hiç yaşamadık.”

75 diyaliz cihazı

“Bu hastanenin misyonu sadece Kovid-19 ile sınırlı değil. Acil durum hastanesi olduğu için her türlü yaşanabilecek doğal afet, deprem, sel, kaza, başka bir hastalık gibi durumlara karşı da düşünülen bir yer. Yani acil durum neyse ona karşı gardını alacak. Mesela, bizim 75 cihazlık bir diyaliz hizmetimiz söz konusu. Diyaliz, klinik olarak en çok deprem sırasında bize lazım olabilecek bir cihaz. Kovid’de nadiren diyaliz ihtiyacı doğuyor.”

‘Öğrencisiydim’

“Murat Dilmener hocamdan ders alma şansını buldum. Murat hoca varlığı, duruşu, bilgisi ve bize verdiği klinik tecrübesiyle son derece güvenilir, saygı duyduğumuz ve gıpta ettiğimiz hocalardan biriydi. Cemil hocamız (Taşçıoğlu) da aynı şekilde, ondan da ders aldım. Onlar bizim sağlık camiamızın birer şehidi oldular. Öğrencisi olarak isminin yaşatıldığı hastanenin başhekimi olmak benim için gurur verici ve çok anlamlı.”

Anı köşesi

Hastanenin hemen girişinde sağ tarafta Prof. Dr. Murat Dilmener’in anı köşesi yer alıyor. Burada Prof. Dilmener’in muayenehanesindeki eşyalardan, kitaplarına, çalışma masasından diplomalarına, önlüklerinden masa ve muayenehane odasına, EKG cihazından otoğraflarına kadar her eşyası bulunuyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

Hastaları devralıyorlar

Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni bize gezdiren başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Bu hastaneler, diğer hastanelerdeki Kovid hastalarını devralarak onların normale dönmesini sağlayacak. Çekmeköy Devlet Hastanesi ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki tüm Kovid hastalarını devraldık. Şimdi Ümraniye, Fatih Sultan Mehmet ile Sultan Abdülhamit Han hastanelerindeki hastaları alıyoruz.”

510 hasta yattı

Doç. Yiyit şöyle devam etti: “12 Haziran’dan beri 510 hastamız yattı. Şu ana kadar 342 kişiyi taburcu ettik. Hastanemizde ölüm oranı 0.018. Yatan hastaya yakın taburculuk var. Diğer hastanelerden Kovid hastalarını aldığımızda artış oluyor. Aslında şu anda daha çok sokakta özgür gezen 20-50 yaş arası gruptan daha fazla Kovid nedeniyle başvuru var. Hastaların çoğunu genç gruplar oluşturuyor. Yatırdığımız hastaların yaş ortalaması 50’nin üzerinde.”

Yeni bölümler

“Kontrollü şekilde hastanede yeni bölümleri açıyoruz. Pandemi düşünülerek izolasyon, hasta odaları, yoğun bakım odaları tek kişilik yapıldı. Bu hastanelerdeki yapılanma afetlerin tümünü kapsayacak. Burada hasta yataklarının bir kısmında hasta başı diyaliz imkanı var. Hasta yaya veya ambulans girişinden girdiği zaman direkt SPR odalarına, kalp canlandırma ve solunum desteği vereceğimiz odalara açılıyor. Diğerleri triyaj odalarına açılıyor. Hemen arkası gözlem, onun arkasında görüntüleme (MR, ultrason, tomografi), yan tarafı ameliyathane, diğer yanları yoğun bakım. Sadece deprem değil. Kış aylarında KOAH’lılar, acilleri ve yoğun bakımları dolduruyor. İstanbul bugünden itibaren yoğun bakım tarafından tıkandığı zaman iki çıkış noktamız var. Biri Prof. Dr. Murat Dilmener, diğeri de burası. İstanbul’da patlama, yangın gibi bir anda yüksek rakamlı olayları yönetmek için bu iki hastane en iyi alternatif.”

Tomografilerin avantajı

Doç. Dr. Nurettin Yiyit, üç boyutlu görüntülü ve sanal anjiyo yapabilen tomografi cihazında Kovid-19’lu bir hastanın görüntülerini göstererek şunları söyledi: “Türkiye’de Kovid ile mücadeledeki güçlerimizden birisi de tomografi yapısı. Tüm acil servislerimizde tomografilerimiz var. Kovid testleri birkaç gün içinde çıktığı için hastanın sıkıntısı varsa tedavi için testlerin sonuçlarını beklemedik. Türkiye’nin en büyük avantajı ve dünyadan ayıran özelliği buydu: Erken tanı ve tedavi.”