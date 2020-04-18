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18.04.2020 - 07:00 |

Panel duvarlar örülüyor

İstanbul’da Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

Panel duvarlar örülüyor

 

Çalışmaların 10. gününde havaalanı pistinin kenarına inşa edilen binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Ayrıca yan duvarları oluşturacak panellerde de döşeniyor.

Panel duvarlar örülüyor

Sancaktepe’de iskeleti tamamlanan hastane inşaatının yan panelleri monte edilmeye başlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.

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