18.04.2020 - 07:00 |
Panel duvarlar örülüyor
İstanbul’da Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.
Çalışmaların 10. gününde havaalanı pistinin kenarına inşa edilen binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Ayrıca yan duvarları oluşturacak panellerde de döşeniyor.
Sancaktepe’de iskeleti tamamlanan hastane inşaatının yan panelleri monte edilmeye başlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.