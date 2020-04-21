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21.04.2020 - 17:26 | | AA/İHA

Panik anları! Alev alev yandı...

 Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Panik anları! Alev alev yandı...

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi, 1.Yıldız sokakta çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. H.İ.E. isimli şahsa ait 3 katlı binanın ikinci katında sobadan çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonrası iki ev kullanılamaz hale geldi.

Panik anları Alev alev yandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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