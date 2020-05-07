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07.05.2020 - 12:16 | | DHA

Papyon içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda papyon içerisinde gizlenmiş 2,70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Papyon içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kargo aracılığı ile uyuşturucu madde temin edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alınan ihbar doğrultusunda yapılan operasyonla bir şüpheli adına gelen kargo paketi ele geçirildi. Yapılan incelemede ise papyon fiyongu içerisine gizlenmiş vaziyette 2,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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