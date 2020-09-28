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28.09.2020 - 15:56 | | DHA

Para dolu çantayı polise teslim eden dükkan sahibine teşekkür ziyareti

Bursa'da, takı satan Fatma Kaydı (35), iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti. Polisin ulaştığı çanta sahibi Ayşe Gücücük (65), Kaydı'yı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Para dolu çantayı polise teslim eden dükkan sahibine teşekkür ziyareti

İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi’nde takı satan Fatma Kaydı, cumartesi günü, iş yerinin önünde siyah kadın çantası olduğunu fark etti. Kaydı, çantayı uzun süre kimse almayınca içine baktı. Çantada yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Kaydı, polis ekiplerine haber verdi. Çantayı teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı. Kısa süren araştırma sonucu çantanın, Ayşe Gücücük’e ait olduğu belirlendi. Para dolu çantayı polisten alan Gücücük, Fatma Kaydı’nın dükkanına giderek, duyarlı davranışı için teşekkür etti.

 

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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