MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Para meselesi yüzünden öldürüldü!
ABONE OL
18.09.2020 - 12:45 | | İHA

Para meselesi yüzünden öldürüldü!

Mersin'de iki arkadaş arasında 'para' meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sonucu bacağından bıçaklanan 27 yaşındaki genç, kan kaybından öldü.

Para meselesi yüzünden öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nde birlikte alkol alan Buğra Uraz ile Oğuz Ç. arasında, 'para' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Uraz'ın evinde yaşanan kavga sırasında Oğuz Ç., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını bacağından bıçakladı.

Yaralanan Buğra Uraz, bıçağın atardamara denk gelmesi üzerine kısa sürede kendinden geçti. Paniğe kapılarak kanı durdurmak için çabalayan Oğuz Ç., olay yerine giden polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Aşırı kan kaybeden Buğra Uraz'ın ise sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Oğuz Ç.'nin emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Fahrettin Koca: Yüzde 42 arttı!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir'de vaka sayısı bir önceki aya göre yüzde 42 arttı." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İskenderun’da tarihi eser operasyonu!

İskenderun’da tarihi eser operasyonu!

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri...

Sıradaki Haber