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23.02.2021 - 09:56 | | DHA

Para vermeyen dayısının arabasını parçaladı

Beyoğlu'nda dayısından para isteyen ve olumsuz yanıt alan bir kişi kişi, dayısının park halindeki otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Para vermeyen dayısının arabasını parçaladı

KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.

Para vermeyen dayısının arabasını parçaladı

 

    Trafikte yol verme kavgası kameradaŞanlıurfa Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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