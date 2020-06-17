ParaÅŸÃ¼tle eÄŸitim uÃ§uÅŸu yapan astsubay,Â dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

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17.06.2020 - 21:30 | | DHA

ParaÅŸütle eÄŸitim uçuÅŸu yapan astsubay, düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilÃ§esinde, yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle eÄŸitim uÃ§uÅŸu yaparken, yaklaÅŸÄ±k 20 metre yÃ¼kseklikten kekik tarlasÄ±na dÃ¼ÅŸen astsubay Veysel IlÄ±ksu (42) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

EskiÅŸehir 1'inci Ana Jet ÃœssÃ¼'nde gÃ¶revli Hava Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Veysel IlÄ±ksu, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda eÄŸitim uÃ§uÅŸu iÃ§in Pamukkale ilÃ§esindeki Dinamit Tepesi mevkisinden paraÅŸÃ¼tÃ¼yle havalandÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde havalanan IlÄ±ksu, bir mÃ¼ddet sonra paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼n hakimiyetini kaybetti. Bu sÄ±rada yedek paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼ aÃ§an IlÄ±ksu, UzunpÄ±nar Mahallesi Korucak mevkisinde yaklaÅŸÄ±k 20 metre yÃ¼kseklikten yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. IlÄ±ksu'nun dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶renler durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, IlÄ±ksu'nun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini tespit etti. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan IlÄ±ksu'nun cesedi, otopsi iÃ§in Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Genç astsubay paraÅŸüt kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiDenizli'nin Pamukkale'de, yamaç paraÅŸütüyle eÄŸitim uçuÅŸunda, yaklaÅŸÄ±k 20 metre yükseklikten tarlaya düÅŸen astsubay Veysel IlÄ±ksu (42) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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