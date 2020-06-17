ParaÅŸÃ¼tle eÄŸitim uÃ§uÅŸu yapan astsubay,Â dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

EskiÅŸehir 1'inci Ana Jet ÃœssÃ¼'nde gÃ¶revli Hava Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Veysel IlÄ±ksu, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda eÄŸitim uÃ§uÅŸu iÃ§in Pamukkale ilÃ§esindeki Dinamit Tepesi mevkisinden paraÅŸÃ¼tÃ¼yle havalandÄ±.



BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde havalanan IlÄ±ksu, bir mÃ¼ddet sonra paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼n hakimiyetini kaybetti. Bu sÄ±rada yedek paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼ aÃ§an IlÄ±ksu, UzunpÄ±nar Mahallesi Korucak mevkisinde yaklaÅŸÄ±k 20 metre yÃ¼kseklikten yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. IlÄ±ksu'nun dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶renler durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, IlÄ±ksu'nun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini tespit etti. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan IlÄ±ksu'nun cesedi, otopsi iÃ§in Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.