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31.07.2020 - 22:19 |

Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kimlerdir? İşte Paris'ten Sevgilerle filmi konusu

Paris'ten Sevgilerle filmi bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde dünyanın sayılı oyuncularından biri olan John Travolta'nın oynadığı Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ve oyuncu kadrosuna dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kimlerdir? İşte Paris'ten Sevgilerle filmi konusu

Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'ın başrolünü üstlendiği Paris'ten Sevgilerle filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Paris'ten Sevgilerle filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte ayrıntılar...

PARIS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris’teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARIS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ OYUNCULARI

John Travolta -Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers -James Reese

Kasia Smutniak -Caroline

David Gasman -Alman turist

Richard Durden -Büyükelçi

Yin Bing -M. Wong

 

 

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