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20.04.2020 - 16:25 | | İHA

Park halindeki araç alev alev yandı!

Antalya’da park halindeki bir otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çıkan yangın sonucu araçta maddi zarar meydana geldi.

Park halindeki araç alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, yangın, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi, havalimanı yan yol üzerindeki park halindeki bir otomobilde başladı. Otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alevler kısa sürede otomobilin motor bölümünü tamamen sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

 

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