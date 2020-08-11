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11.08.2020 - 12:06 | | DHA

Park halindeki otomobilin camına mermi isabet etti

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde park halindeki otomobile, nereden geldiği bilinmeyen mermi isabet etti.

Park halindeki otomobilin camına mermi isabet etti

Olay, dün akşam saatlerinde Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Nuri Özçelik’e ait 34 TC 8257 plakalı otomobilin ön camına mermi isabet etti.

Esnaf arkadaşlarının haber vermesi üzerine aracının yanına geldiğini anlatan Özçelik, “Dün akşam saatlerinde dükkanda otururken esnaf arkadaşların arabamın camının kırıldığını belirttiler.

Hemen arabamın yanına geldim ve içerisinde mermi çekirdeğini gördüm.

Durumu polise bildirdim. O sırada arabada kimsenin olmaması veya bir kişinin başına denk gelmemesi tesellimiz” dedi.

Park halindeki otomobilin camına mermi isabet etti

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